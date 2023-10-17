Хавбек Ювентус Николо Фаджоли стал одним из фигурантов дела о незаконных ставках. Футболист сборной Италии принимал участие в азартных играх на нелегальных онлайн-платформах.

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Какое наказание получил Фаджоли

Благодаря тому, что 22-летний хавбек признал свою вину и заключил соглашение со следствием, ему снизили наказание. Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) вынесла вердикт по делу, согласно которому Фаджоли получил дисквалификацию сроком на 12 месяцев и штраф в размере 12 тысяч 500 евро.

Однако реальная дисквалификация продлится 7 месяцев, а еще 5 будут заменены альтернативными процедурами. Николо обязан будет пройти обязательный курс терапии по лечению лудомании.

Также футболист Ювентуса должен принять участие в цикле по меньшей мере 10 общественных встреч в центрах восстановления от азартных игр. Если Фаджоли нарушит соглашение, тогда прокуратура пересмотрит наказание.

Отметим, что хавбеку Ювентуса угрожала дисквалификация до 3 лет и штраф в размере 25 тысяч евро. После столь длительного перерыва футболисту было бы трудно вернуться на свой прежний уровень.

Что известно о Николо Фаджоли