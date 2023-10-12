Прокуратура Турина открыла дело против игроков сборной Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали. Полузащитники подозреваются в нарушении правил ставок на спорт.

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От греха подальше

По этому поводу Итальянская федерация футбола сделала официальное заявление. Из-за стрессового состояния, обоих игроков из лагеря сборной отправили в расположение клубов.

"Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина сообщила о материалах расследования игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые тренируются с национальной командой в Федеральном техническом центре в Коверчано.

Независимо от характера действий, считая, что в этой ситуации два игрока не находятся в необходимом состоянии для выполнения обязательств, запланированных на ближайшие несколько дней, Федерация решила также защитить их, разрешить им вернуться в свои клубы", – говорится в заявлении федерации футбола Италии.

Что инкриминируют футболистам

По информации инсайдера Фабрицио Короны, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло делали ставки на матчи. Более того, Дзаньоло делал ставку на матч Ромы у Кубка Италии, когда был на скамье запасных "желто-красных".

Сандо Тонали в июле этого года стал игроком английского Ньюкаслу. В составе "Скуадры Адзурры" он провел 15 матчей.

Николо Дзаньола принадлежит турецкому Галатасараю. В нынешнем сезоне итальянец на правах аренды защищает цвета Астон Виллы. За национальную сборную Италии он провел 15 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что сборная Италии – соперник Украины по группе С отбора Евро-2024. 14 октября команда Спалетти встретится с Мальтой, а 17 октября сыграет против Англии.