Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на ЧЕ с сине-желтым флагом

Молодежная сборная Украины по боксу отказалась от участия в чемпионате Европы среди юниоров. Дело в том, что украинцев заставляли выступать под нейтральным флагом.

Александр Усик решил поддержать украинскую команду. Он записал видеообращение, где также обратился к главе Международной ассоциации любительского бокса (IBA) россиянину Умару Кремлеву.

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Усик: Это цвета свободы для всего мира

Хочу поддержать национальную сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на чемпионате Европы с флагом Украины.

Умар, это не просто флаг. Это цвет свободы для всего мира. Вам не удастся сломить дух наших ребят, выступающих на соревнованиях. Можете даже не мечтать об этом.

Ребята, вы очень большие молодцы. То, что вы показываете наш дух, которого очень много. Слава Богу за все и слава Украине", – сказал Усик.

Видеообращение боксера

Что известно о скандале