38-летняя российская гроссмейстерша больше не будет одерживать победы за Россию. За последнее время враждебная страна потеряла еще одну титулованную спортсменку. Владимир Путин своими действиями против Украины просто убивает спорт в своей стране.

Читайте также Предложил обменять на пленных: защитник "Азовстали" сравнил Ломаченко с Медведчуком

Спортсменка не хочет выступать под флагом страны-оккупанта

Однако есть одно "но". Александр Костенюк не будет выступать за Швейцарию уже с начала 2023 года. Ее спортивное гражданство вступит в силу с 1 января 2024 года.

Все потому, что шахматистке придется взять годовой перерыв в карьере, чтобы избежать платежа в 10 тысяч долларов. Эту солидную сумму она должна заплатить Федерации России шахмат, если хочет выступать сразу за новую страну.

Еще после начала полномасштабного вторжения России в Украину Костенюк четко определилась и публично объявила свою позицию Александра против войны. Она стала из немногих российских спортсменов, не побоявшихся открыто говорить свои мысли на счет этой войны.

Отметим, что Александра Костенюк не единственной российской шахматисткой, сменившей спортивное гражданство после дисквалификации сборной России. Ранее Алина Кашлинская перешла в сборную Польши.

Что известно об Александре Костенюк

Опытная гроссмейтерша, которая в 2011 году стала чемпионкой Швейцарии.

В 2004 году получила "золото" чемпионата Европы по шахматам.

В составе сборной России трижды побеждала на Шахматной Олимпиаде (в 2010, 2012 и 2014).

Четыре раза побеждала на командных чемпионатах Европы (2009, 2011, 2013 и 2015).

В 2014 году получила орден "За заслуги перед Отчизной" I степени. С 2009 года стала членом партии "Единая Россия".

Напомним! Недавно от гражданства России отказались две гимнастки. Вера Туголукова и Анастасия Симакова.