8 січня 2023 року іранська арбітриня виклала у своєму твітері скандальну інформацію про очільника ФІДЕ, який за національністю є росіянином, Аркадія Дворковича.

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Підтримує Україну та проти іранського режиму

Шохре відкрито підтримала протестувальників у рідному Ірані, які намагаються виступати проти кровопролитних дій місцевої влади, які стосується обмеження прав жінок. Арбітриня одягнула на чемпіонат світу з шахів, який відбувся у Рейк'явіку, на які був революційний напис: "Жінки. Життя. Свобода".

Такий вчинок іранської арбітрині неабияк не сподобався президенту ФІДЕ, який вимагав Шохре припинити відкрито виступати проти іранського режиму. Дворкович заявив, що жінці не слід змішувати політику та спорт. Знову росіяни за свій "спорт внє палітікі".

На цьому Шохре не зупинилась. Наступного дня ЧС Байат вийшла на змагання без футболки проти іранської влади, але в одязі синьо-жовтих кольорів – жовтій спідниці та блузці синього тону. Таким вчинком Шохре вирішила підтримати Україну у війні проти Росії. Вона не побоялась знову ж таки відкрито підтримати країну на змаганнях, навіть, коли ФІДЕ очолює людина, яка має громадянство ворожої держави.

Російський президент ФІДЕ Дворкович попросив мене змінити мою футболку "Жінки. Життя. Свобода" під час чемпіонату світу з шахів Фішера. Я тоді вийшла в українських кольорах. У ФІДЕ сказали, що я невідповідний арбітр, оскільки відкрито підтримую права людини в Ірані та Україні,

– написала арбітриня у своєму твітері.

Відчутна рука російського очільника

Після цих двох протестувальних вчинків Шохре більше не отримує призначення на великих турнірах. Але легендарна жінка не перестає публічно негативно висловлюватись у бік Дворковича. В інтерв'ю міжнародній пресі вона назвала росіянина "пішаком Кремля". Також вона пригадала, що її рідна країна є союзником Росії, які постачає зброю, яка вбиває мирних українців.

Відзначимо, що Шохре активно репостить у своїх соцмережах пости про знищену Росією українську спортивну інфраструктуру. Восени арбітриня взагалі давала майстер-клас для українських біженців у грі в шахи.

До слова. Шохре Байат проживає у Лондоні та почала представляти Велику Британію. В Ірані обурені поведінкою спортсменки. Іранська влада вважає, що шахістка є ганьбою їх країни.