Пытался избить судью

Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.

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Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка набросился на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутствие двух хрупких девушек-лайнсменов, которые также судили матч.

Тренер взял рефери за футболку и попытался повалить на землю. От расправы Дубину спас голкипер Олимпии Алексей Казаков.

Теперь инцидентом будет разбираться Контрольно-дисциплинарный комитет.

Видео нападения на арбитра в матче Олимпия – Волчанск