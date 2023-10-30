Наследие Абрамовича: Челси грозит снятие очков и штраф из-за сомнительных трансферов из России

Английская Премьер-лига начала расследование трансферной деятельности времен правления российского олигарха Романа Абрамовича. Под подозрение попал переход экс-лидера Шахтера.

Из-за военного вторжения в Украину российский миллиардер Роман Абрамович лишился своей драгоценной игрушки – клуба Челси. Однако из-за грязной деятельности друга Путина "синим" может прилететь штраф и снятие очков.

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По информации британского издания The Times, АПЛ расследует трансферы времен российского олигарха. Под подозрение попали переходы двух футболистов – Виллиана и Самюэля Это'о. Оба игрока попали в Челси летом 2013 года из махачкалинского Анжи.

За трансфер Виллиана лондонцы заплатили 35,5 миллиона евро, а камерунский форвард достался "синим" бесплатно. По данным источника, выплаты получили российские организации, не связанные с Анжи. Также неофициальные гонорары получили члены семей футболистов.

Если Челси признают виновным в нарушении финансового фэйр-плей, то клуб вынужден будет заплатить штраф, а с команды снимут очки в чемпионате.

Напомним, что Челси приобрел американский миллиардер Тодд Боэли. Новый владелец заплатил за топ-клуб Европы 4,25 млрд фунтов. Российскому олигарху Абрамовичу по сделке ничего не досталось. Тогда Боэли предупредил, что клуб не предоставил полную финансовую отчетность. Теперь начали доставать скелеты из шкафа.

. Самюэль Это'о провел в составе "синих" всего один сезон. На его счету 12 голов в 35 матчах. Виллиан стал культовым игроком для Челси. Экс-футболист Шахтера отыграл за "синих" восемь сезонов. На его счету 339 матчей, 63 гола и 62 ассиста в составе "пенсионеров".