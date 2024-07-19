УЕФА накажет триумфаторов Евро-2024 за провокационную кричалку "Гибралтар –это Испания"

Скандальная ситуация возникла во время церемонии награждения чемпионов Европы. Лидеры сборной Испании выкрикивали политические лозунги.

Перед началом официальной части ряд игроков сборной Испании выкрикивали кричалку "Гибралтар – это Испания". Речь идет об Альваро Морате, Родри и Ламине Ямале.

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УЕФА начало расследование

Событие произошло в Мадриде 15 июня. Федерация футбола Гибралтара подала официальную жалобу на инцидент.

Этот процесс возглавили два футболиста: Родри и Альваро Мората, опытные игроки с богатым опытом на уровне клубов и сборных. Первый играет в Манчестер Сити, второй – капитан сборной, который, как ни парадоксально, носил повязку от УЕФА с надписью RESPECT (Уважение) в течение турнира,

– говорится в заявлении федерации.

Поведение испанских звезд возмутило гибралтарцев, которые "неоднократно реализовывали свои демократические права с целью остаться британской заморской территорией".

Кроме того, поведение игроков нарушает положения Дисциплинарного регламента УЕФА. Оно не соответствует духу спортивного соперничества и дискриминирует по политическим мотивам.

В УЕФА отреагировали на обращение и начали расследование. Нарушителям грозят серьезные санкции, в том числе штрафы и дисквалификация.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Испании победила Англию со счетом 2:1. Родри был признан лучшим игроком чемпионата, а Ламин Ямаль получил награду лучшего молодого игрока турнира.