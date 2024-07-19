Перед початком офіційної частини низка гравців збірної Іспанії вигукували кричалку "Гібралтар – це Іспанія". Мова йде про Альваро Морату, Родрі та Ламіна Ямаля.

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УЄФА розпочало розслідування

Подія відбулася у Мадриді 15 червня. Федерація футболу Гібралтару подала офіційну скаргу на інцидент.

Цей процес очолили два футболісти: Родрі та Альваро Мората, досвідчені гравці з багатим досвідом на рівні клубів і збірних. Перший грає в Манчестер Сіті, другий – капітан збірної, який, як не парадоксально, носив пов'язку від УЄФА з написом RESPECT (Повага) протягом турніру,

– йдеться у заяві федерації.

Поведінка іспанських зірок обурила гібралтарців, які "неодноразово реалізовували свої демократичні права з метою залишитися британською заморською територією".

Крім того, поведінка гравців порушує положення Дисциплінарного регламенту УЄФА. Вона не відповідає духу спортивного суперництва та дискримінує з політичних мотивів.

В УЄФА відреагували на звернення та розпочали розслідування. Порушникам загрожують серйозні санкції, в тому числі штрафи та дискваліфікація.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2024 збірна Іспанії перемогла Англію з рахунком 2:1. Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату, а Ламін Ямаль отримав відзнаку найкращого молодого гравця турніру.