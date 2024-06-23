Получил бан на два матча: игрока российского клуба наказали за оскорбления сербов на Евро-2024
Источник:УЕФА
Форвард сборной Албании Мирлинд Даку может больше не сыграть на чемпионате Европы-2024. Футболист получил дисквалификацию за высказывания в адрес Сербии и Северной Македонии.
Комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение относительно поведения нападающего сборной Албании Мирлинда Даку. Об этом говорится на официальном сайте организации.
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За что наказали албанского футболиста
Инцидент произошел по завершении матча сборных Хорватии и Албании, которые сыграли вничью 2:2. Сразу после поединка Даку начал выкрикивать оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии.
Видео инцидента с участием Даку
За это футболист был дисквалифицирован на два матча. Поэтому в заключительном матче группового раунда против Италии Даку точно не сыграет.
Отметим, что игрок сборной Албании признал свою вину и попросил прощения. Он объяснил свое поведение чрезмерными эмоциями.
Кроме того, федерация футбола Албании получила штраф за неспортивное поведение своего футболиста. А сборная Сербии ранее угрожала снятием с турнира из-за высказываний болельщиков Хорватии и Албании.
Что известно о Даку
- Интересно, что Мирлинд Даку на клубном уровне представляет российский Рубин. Как известно, сербы проявляют приверженность к стране-агрессору. Сербские болельщики даже вывешивали российские флаги на Евро-2024.
- Даку подписал контракт с Рубином летом 2023 года, переехав в Россию из хорватского Осиека.
- С 2020 по 2021 год выступал за сборную Косова. А с 2023 года представляет Албанию. За "красно-черных" Даку сыграл 6 матчей и забил 1 гол. На Евро-2024 появился на 5 минут в поединке против Хорватии.