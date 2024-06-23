Получил бан на два матча: игрока российского клуба наказали за оскорбления сербов на Евро-2024

Форвард сборной Албании Мирлинд Даку может больше не сыграть на чемпионате Европы-2024. Футболист получил дисквалификацию за высказывания в адрес Сербии и Северной Македонии.

Комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение относительно поведения нападающего сборной Албании Мирлинда Даку. Об этом говорится на официальном сайте организации.

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За что наказали албанского футболиста

Инцидент произошел по завершении матча сборных Хорватии и Албании, которые сыграли вничью 2:2. Сразу после поединка Даку начал выкрикивать оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии.

Видео инцидента с участием Даку

За это футболист был дисквалифицирован на два матча. Поэтому в заключительном матче группового раунда против Италии Даку точно не сыграет.

Отметим, что игрок сборной Албании признал свою вину и попросил прощения. Он объяснил свое поведение чрезмерными эмоциями.

Кроме того, федерация футбола Албании получила штраф за неспортивное поведение своего футболиста. А сборная Сербии ранее угрожала снятием с турнира из-за высказываний болельщиков Хорватии и Албании.

Что известно о Даку