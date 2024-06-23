Комісія УЄФА з етики та дисципліни винесла рішення щодо поведінки нападника збірної Албанії Мірлінда Даку. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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За що покарали албанського футболіста

Інцидент трапився по завершенні матчу збірних Хорватії та Албанії, які зіграли внічию 2:2. Одразу після поєдинку Даку почав вигукувати образи на адресу Сербії та Північної Македонії.

Відео інциденту за участю Даку

За це футболіста було дискваліфіковано на два матчі. Тож у завершальному матчі групового раунду проти Італії Даку точно не зіграє.

Зазначимо, що гравець збірної Албанії визнав свою провину та попросив вибачення. Він пояснив свою поведінку надмірними емоціями.

Крім того, федерація футболу Албанії отримала штраф за неспортивну поведінку свого футболіста. А збірна Сербії раніше погрожувала зняттям з турніру через висловлювання вболівальників Хорватії та Албанію.

Що відомо про Даку