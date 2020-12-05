Український тенісист Станіслав Поплавський отримав довічну дискваліфікацію та грошовий штраф за участь у договірних поєдинках. Тепер українець не зможе продовжити кар'єру та навіть просто відвідувати тенісні матчі.

У період з 2015/19 років тенісист з України Станіслав Поплавський любив брати участь у договірних матчах. Він передавав результати людям, які займались ставками на спорт. Викривши такі його витівки розпочалось розслідування, повідомляє btu.org.ua.

Цікаво дізнатись Чи виступить Світоліна на Australian Open-2021: відповідь тенісистки

Довічна дискваліфікація

У його ході вину українця таки було встановлено. Поплавський повністю ж визнав свою провину та прийняв звинувачення.

Йому винесли максимальне покарання – довічна дискваліфікація та штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Також Станіславу заборонили з'являтись на тенісних турнірах навіть у ролі глядача.

Станіслав Поплавський не є надто відомим тенісистом серед представників України. Його найкраща позиція у рейтингу ATP була 440 сходинка.

За свою кар'єру він заробив лише 40 тисяч доларів призових. 29-річний тенісист востаннє виходив на корт ще наприкінці 2018 року.