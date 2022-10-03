Мастурбировал и угрожал разбить лицо: как вице-чемпион Европы домогался к подопечному

Дэвис Манджа продолжает светиться в криминальных футбольных хрониках. Новые детали сексуального скандала появились в Румынии.

На прошлой неделе тренер сборной Мальты по футболу попал в громкий скандал. Дэвиса Манджу обвинили в сексуальных притязаниях.

Детальнее Тренера европейской сборной обвиняют в непристойных притязаниях к игрокам: детали скандала

Коуча временно отстранена от исполнения обязанностей. Между тем, в СМИ появились новые детали скандала. Правда, это касается не мальтийских футболистов, а экспидопичных Манджи в румынском университете.

Мать игрока Резвана Попы заявила, что Дэвис позволял себе притязания к ее сыну. По словам Александры Попы, тренер спросил футболиста о его сексуальной ориентации, после чего начал ухаживать.

Как Манджа домогался к Попе

По ее данным Манджа даже мастурбировал перед Резваном в раздевалке. После того, как Попа не ответил на притязания тренера, Дэвис начал давать ему меньше игрового времени.

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После одного из матчей тренер позволил себе схватить Резвана на горло и пригрозить ему разбить лицо. Александра заявляет, что у сына была затяжная депрессия, которую он едва преодолевает.

Пока Резван уже завершил карьеру, хотя ему всего 25 лет. После периода в Университете он не смог закрепиться в бухарестском Динамо.

Кто такой Дэвис Манджа

Напомним, что с Университетом Дэвис выиграл Кубок Румынии в 2018 году, а с декабря 2019-го работал в сборной Мальте. Именно из-за скандала с сексуальными притязаниями заставил федерацию приостановить с ним сотрудничество.

Ранее итальянец возглавлял Бари, Специю, Асколи, Палермо и Варезе. Также в 2013-2014 годах он возглавлял молодежную сборную Италии, с которой стал вицечемпионом на Евро-2013 U-21.