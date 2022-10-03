Минулого тижня тренер збірної Мальти з футболу потрапив у гучний скандал. Девіса Манджу звинуватили у сексуальних домаганнях.

Докладніше Тренера європейської збірної звинувачують у непристойних домаганнях до гравців: деталі скандалу

Коуча тимчасово усунуто від виконування обов'язків. Тим часом у ЗМІ з'явились нові деталі скандалу. Правда, це стосується не мальтійських футболістів, а експідопічний Манджи у румунській Університаті.

Мати гравця Резвана Попи заявила, що Девіс дозволяв собі домагання до її сина. За словами Александри Попи, тренер запитав футболіста про його сексуальну орієнтацію, після чого почав залицятись.

Як Манджа домагався до Попи

За її даними Манджа навіть мастурбував перед Резваном у роздягальні. Після того, як Попа не відповів на домагання тренера, Девіс почав давати йому менше ігрового часу.

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Після одного з матчів тренер дозволив собі схопити Резвана на горло і пригрозити йому розбити обличчя. Александра заявляє, що у сина була затяжна депресія, яку він ледь долає.

Наразі Резван вже завершив кар'єру, хоча йому всього 25 років. Після періоду в Університаті він не зміг закріпитись у бухарестському Динамо.

Хто такий Девіс Манджа

Нагадаємо, що із Університатею Девіс виграв Кубок Румунії у 2018 році, а з грудня 2019-го працював у збірній Мальті. Саме через скандал із сексуальними домаганнями змусив федерацію призупинити з ним співпрацю.

Раніше італієць очолював Барі, Спецію, Асколі, Палермо та Варезе. Також у 2013-2014 роках він очолював молодіжну збірну Італії, з якою став віцечемпіоном на Євро-2013 U-21.