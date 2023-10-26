"Держись, дорогая": Харлан поддержала Терлюгу, у которой судьи "украли" победу на ЧМ по карате

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан на собственном опыте ощутила несправедливость заангажированного судейства. Поэтому спортсменка поддержала свою коллегу Анжелику Терлюгу после скандала на ЧМ по карате.

На ЧМ-2023 по каратэ произошел грандиозный скандал с украинкой Анжеликой Терлюгой. Судьи отобрали победу у нашей спортсменки, лишив ее "золотого" финала.

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Харлан: На своем опыте знаю, как могут поступать международные федерации

В комментариях украинку поддержали чемпион мира по карате Достонбек Отаболаев из Узбекистана и титулованная эквадорка Жаклин Фактос.

Также в защиту соотечественницы выступила Ольга Харлан. Олимпийская чемпионка опубликовала пост в стороз Инстаграм, в котором призвала Анжелику не делать поспешных шагов.

"Хочу поддержать Анжелику Терлюгу.

На своем опыте знаю, как могут поступать международные федерации. Это разрушает все, к чему ты идешь, как спортсмен, убивает в тебе понимание справедливости.

Но мы полюбили спорт, не потому, что они, мы полюбили его за чувство, которое он дает нам и всем, кто стоит за нами, когда мы на дорожке, татами, секторе и т.д.

И мы должны возвращаться посильнее. Злее, надломленное, но гораздо сильнее.

Держись, дорогая. Я знаю это чувство. Мало что сейчас тебя утешит, но знай, что мы все с тобой", – написала Харлан.

Харлан выразила поддержку Терлюзи / instagram.com/olgakharlan