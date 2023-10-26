"Держись, дорогая": Харлан поддержала Терлюгу, у которой судьи "украли" победу на ЧМ по карате
Источник:Инстаграм Ольги Харлан
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан на собственном опыте ощутила несправедливость заангажированного судейства. Поэтому спортсменка поддержала свою коллегу Анжелику Терлюгу после скандала на ЧМ по карате.
На ЧМ-2023 по каратэ произошел грандиозный скандал с украинкой Анжеликой Терлюгой. Судьи отобрали победу у нашей спортсменки, лишив ее "золотого" финала.
Читайте также Украина выступит на ЧМ-2023 по карате при участии "нейтральных" россиян и белорусов
Харлан: На своем опыте знаю, как могут поступать международные федерации
В комментариях украинку поддержали чемпион мира по карате Достонбек Отаболаев из Узбекистана и титулованная эквадорка Жаклин Фактос.
Также в защиту соотечественницы выступила Ольга Харлан. Олимпийская чемпионка опубликовала пост в стороз Инстаграм, в котором призвала Анжелику не делать поспешных шагов.
"Хочу поддержать Анжелику Терлюгу.
На своем опыте знаю, как могут поступать международные федерации. Это разрушает все, к чему ты идешь, как спортсмен, убивает в тебе понимание справедливости.
Но мы полюбили спорт, не потому, что они, мы полюбили его за чувство, которое он дает нам и всем, кто стоит за нами, когда мы на дорожке, татами, секторе и т.д.
И мы должны возвращаться посильнее. Злее, надломленное, но гораздо сильнее.
Держись, дорогая. Я знаю это чувство. Мало что сейчас тебя утешит, но знай, что мы все с тобой", – написала Харлан.
Харлан выразила поддержку Терлюзи / instagram.com/olgakharlanНапомним, что на чемпионате мира-2023 по фехтованию Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке, которую победила в поединке. Украинка получила дисквалификацию на 60 дней, но благодаря апелляции Федерации фехтования Украины, а также громкому резонансу, решение удалось отсрочить.