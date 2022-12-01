О досадном инциденте у Лео Месси журналисты спросили после финальной игры группового этапа против Польши, в котором Аргентина уверенно победила и гарантировала себе первое место в группе.

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Месси не собирается извиняться

Скандал возник из-за видео из раздевалки сборной Аргентины. Футболисты праздновали победу против Мексики, а Месси в одном из эпизодов прыгал на форме лежащего на полу соперника.

Лионель Месси утверждает, что болельщики неправильно поняли этот инцидент. Но подчеркнул: праздновать победу на мундиале – нормальная практика.

Это было недоразумение. Любой, кто со мной знаком, знает, что я ни к кому не отношусь с неуважением. Это вещи в раздевалке, которые приемлемы после игры,

– подчеркнул лидер Агрентины.

Он также выразил убеждение, что ему не нужно просить прощения, поскольку он не проявлял неуважения к народу Мексики или экипировки ее национальной сборной.

Месси "потоптался" по форме сборной Мексики / скриншот с видео

К слову, в адрес Лео Месси посыпались угрозы после этого инцидента. Так, мексиканский боксер Канело Альварез выразил надежду, чтобы тот не попался ему на глаза.