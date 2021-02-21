Скандал на чемпионате мира: Прима отобрал коврик в Бё, Норвегия подала протест
Сборная Норвегии подала протест от имениТарьейя Бё из-за ситуации, которая возникла с украинцем Артемом Примой на второй стрельбе в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке.
Источник:NRK
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра говорил, что на втором огневом рубеже норвежец занял место Примы.
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Скандал Тарьей Бё и Артема Примы
Артем Прима рассказал, что когда он подходил к установке, норвежец стал прямо перед ним, но сразу же извинился и ушел.
Тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен прокомментировал ситуацию со своей стороны.
"Ему не дали нормально стрелять лежа. Украинец отобрал себе 7-й коврик, который должен быть в Тарьей. Тарьей пришел реально первым, но ему пришлось уйти в сторону и вернуться на 12 установку. Он на этом потерял 10-12 секунд", – сказал Кристиансен.
Тарьей Бё рассказал, что его и Артема Приму вызвали к судьям, чтобы они изложили свою точку зрения:
"Это немного странно. У меня была высокая скорость на трассе. Я направился к 7-й установке, которая, я уверен, была моей. Затем мы подошли к стрельбе, я и украинец. Вдруг я вижу, что мы оба заходим на один коврик ! Вместо того, чтобы лежать на одном коврике, спорить и драться, я подумал: хорошо, я сделаю разворот и найду свободный коврик", – прокомментировал норвежец.
Кроме времени, которое он потратил на перемещение, Тарьей Бе также допустил промах. В результате норвежец потерял много времени на этом огневом рубеже.
Прима финишировал на 21-й позиции, Тарьей Бё – на 6-й.
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