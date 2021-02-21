Сборная Норвегии подала протест от имениТарьейя Бё из-за ситуации, которая возникла с украинцем Артемом Примой на второй стрельбе в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра говорил, что на втором огневом рубеже норвежец занял место Примы.

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Скандал Тарьей Бё и Артема Примы

Артем Прима рассказал, что когда он подходил к установке, норвежец стал прямо перед ним, но сразу же извинился и ушел.

Тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен прокомментировал ситуацию со своей стороны.

"Ему не дали нормально стрелять лежа. Украинец отобрал себе 7-й коврик, который должен быть в Тарьей. Тарьей пришел реально первым, но ему пришлось уйти в сторону и вернуться на 12 установку. Он на этом потерял 10-12 секунд", – сказал Кристиансен.

Тарьей Бё рассказал, что его и Артема Приму вызвали к судьям, чтобы они изложили свою точку зрения:

"Это немного странно. У меня была высокая скорость на трассе. Я направился к 7-й установке, которая, я уверен, была моей. Затем мы подошли к стрельбе, я и украинец. Вдруг я вижу, что мы оба заходим на один коврик ! Вместо того, чтобы лежать на одном коврике, спорить и драться, я подумал: хорошо, я сделаю разворот и найду свободный коврик", – прокомментировал норвежец.

Кроме времени, которое он потратил на перемещение, Тарьей Бе также допустил промах. В результате норвежец потерял много времени на этом огневом рубеже.

Важно! После гонки протест был рассмотрен, но Тарьей Бё не получил скидку по времени, как того требовала сборная Норвегии.

Прима финишировал на 21-й позиции, Тарьей Бё – на 6-й.