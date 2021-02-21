Лейгред выиграл третье "золото" чемпионата мира по биатлону, Прима – за пределами топ-20
В словенской Поклюке в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону сезона-2020/2021 состоялся мужской масс-старт. Украину представлял Артем Прима, который финишировал на 21-м месте.
Источник:24 канал
Победителем гонки стал Стурла Легрейд, завоевавший третью золотую медаль на турнире. Второе место занял норвежец Йоханнес Дале, третье – француз Кантен Фийон Майе.
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Результаты гонки
1. Стурла Легрейд (Норвегия) 36:27.2
2. Йоханнес Дале (Норвегия) +10.2
3. Кантен Фийон Майе (Франция) +12.8
…
21. Артем Прима (Украина) +2:42.6
После первых огневых рубежей наш соотечественник имел неплохие шансы на попадание в топ-6, однако со стрельбой стоя у 33-летнего уроженца Чернигова не сложилось. 4 промаха отбросили украинца на 21 место.
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