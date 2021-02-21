В словенской Поклюке в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону сезона-2020/2021 состоялся мужской масс-старт. Украину представлял Артем Прима, который финишировал на 21-м месте.

Победителем гонки стал Стурла Легрейд, завоевавший третью золотую медаль на турнире. Второе место занял норвежец Йоханнес Дале, третье – француз Кантен Фийон Майе. Смотрите также: Пидгрушная-12-я в масс-старте, чемпионкой мира по биатлону стала Хаузер Результаты гонки 1. Стурла Легрейд (Норвегия) 36:27.2

2. Йоханнес Дале (Норвегия) +10.2

3. Кантен Фийон Майе (Франция) +12.8

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21. Артем Прима (Украина) +2:42.6 После первых огневых рубежей наш соотечественник имел неплохие шансы на попадание в топ-6, однако со стрельбой стоя у 33-летнего уроженца Чернигова не сложилось. 4 промаха отбросили украинца на 21 место.