Скандал на чемпіонаті світу: Прима відібрав килимок у Бьо, Норвегія подала протест
Збірна Норвегії подала протест від імені Тар'єя Бьо через ситуацію, яка виникла з українцем Артемом Примою на другій стрільбі в мас-старті на чемпіонаті світу в Поклюці.
Джерело:NRK
Головний тренер збірної України Юрай Санітра говорив, що на другому вогневому рубежі норвежець посів місце Прими.
Дивіться також: Легрейд виграв третє "золото" чемпіонату світу з біатлону, Прима – за межами топ-20
Скандал Тар'єя Бьо та Артема Прими
Артем Прима розповів, що коли він підходив до установки, норвежець став прямо перед ним, але відразу ж вибачився і пішов.
Тренер збірної Норвегії Егіль Крістіансен прокоментував ситуацію зі свого боку.
"Йому не дали нормально стріляти лежачи. Українець відібрав собі 7-й килимок, який повинен бути у Тар'єя. Тар'єй прийшов реально першим, але йому довелося піти в сторону і повернутися на 12 установку. Він на цьому втратив 10-12 секунд", – сказав Крістіансен.
Тар'єй Бьо розповів, що його і Артема Приму викликали до суддів, щоб вони виклали свою точку зору:
"Це трохи дивно. У мене була висока швидкість на трасі. Я попрямував до 7-ї установки, яка, я впевнений, була моєю. Потім ми підійшли до стрільби, я і українець. Раптом я бачу, що ми обидва заходимо на один килимок! Замість того, щоб лежати на одному килимку, сперечатися і битися, я подумав: добре, я зроблю розворот і знайду вільний килимок", – прокоментував норвежець.
Крім часу, який він витратив на переміщення, Тар'єй Бе також допустив промах. В результаті норвежець втратив багато часу на цьому вогневому рубежі.
Прима фінішував на 21-й позиції, Тар'єй Бьо – на 6-й.
Поділитися новиною