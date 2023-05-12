Плюс смена ерокубковой прописки: Днепр-1 со следующего сезона вернется на Днепр-Арену

Претендент на чемпионство в Украинской Премьер-лиге готовится к камбеку. "Спортклубовцам" надоело гостить.

СК Днепр-1 в следующем сезоне будет играть матчи на своей родной Днепр-Арене. Команда переедет на другой стадион и в рамках еврокубков.

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Везде хорошо, а дома лучше всего

"Спортклубовцы" при новой кампании будут проводить матчи у себя дома. Днепровский коллектив будет принимать соперников из Украинской Премьер-лиги на Днепр-Арене, а не на ужгородском Авангарде, как это команда делает. Также стоит отметить, что Днепр-1 также сменит свою еврокубковую прописку. Если война на территории Украины будет продолжаться до тех пор, коллектив переберется из Словакии в Польшу.

Напомним, что нынешнюю еврокубковую кампанию "спортклубовцы" отыграли (квалификация в ЛЕ, групповой этап ЛК, 1/16 ЛК) в Кошице. Там Днепр-1 встречался с такими соперниками как киприотский АЕК, нидерландский АЗ, киприотский Аполлон и лихтенштейнский Вадуц.

Сейчас Днепр-1, который уже практически обеспечил себе место не только в еврокубках, а в Лиге чемпионов, идет на втором месте чемпионата Украины, потеряв возможность занять лидерские позиции УПЛ. "Спортклубовцы" не смогли обыграть Александрию (1:1) в матче, который у днепровской команды был в запасе. Поэтому Днепр-1 отстает от Шахтера на два балла. "Спортклубовцев" и "горняков" еще ждет очная встреча.

Скандалы Днепра-1 в УПЛ