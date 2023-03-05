Арбитров бес попутал: лидер УПЛ развернул скандал вокруг эпизода, который не был замечен судьями

СК Днепр-1 возмущен работой арбитров на своем поединке. Лидер УПЛ обнаружил ошибку судей, которая никем не была замечена во время футбольной встречи.

Днепровский коллектив требует объяснений от арбитров матча, не заметивших наглое нарушение правил со стороны соперника "спортклубовцев". Скандальный эпизод может повлиять на чемпионские позиции Днепра-1.

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Некачественная работа арбитров

Инцидент произошел во встрече в рамках 16-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Александрией, закончившейся ничейным счетом 2:2. "Спортклубовцы" потеряли свое преимущество на последних минутах, а следовательно и важные очки. Теперь в случае победы Шахтера в своем поединке против Металлиста 1925 года в УПЛ будет два лидера чемпионата с одинаковым количеством очков.

Однако для Днепра-1 могло все сложиться совсем иначе. Арбитры, судившие матч днепрян, не заметили наглый сейв с помощью рук полевого игрока Александрии на 1-й минуте матча. "Спортклубовцы" возмущены работой арбитров поединка и готовы раздуть скандал.

Один из самых острых эпизодов матча Александрия – СК Днепр-1 имеет все шансы обрести славу и самый скандальный. На 55-й секунде Эдуард Сарапий нанес мощный удар с близкого расстояния, но попал в защитника Как можем увидеть, игрок Александрии под № 30 совершил сейв, которому позавидуют многие вратари – в головокружительном прыжке он отбил мяч рукой. Наверное, бригада арбитров настолько была поражена голкиперскими умениями забывшего полевого игрока: в футболе руками разрешено играть только вратарям. А ценой такого нарушения правил должны быть пенальти и красная карточка уже на 1-й минуте игры,

– говорится в заявлении СК Днепр-1.

Сейв полевого игрока / официальный сайт СК Днепр-1

Видео скандального эпизода (момент Сарапия на 00:22):