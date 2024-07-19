Днепр снова без футбола: кто заменит учасника еврокубков в УПЛ

СК Днепр-1 из-за внутренних проблем клуба снимается с чемпионата Украины на следующий сезон. Соответствующее решение сегодня будет принято на собрании клубов УПЛ.

Сегодня, 19 июля, на собрании клубов Украинской премьер лиги будут принимать решение относительно снятия СК Днепр-1 с чемпионата Украины. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит варианты с заменой днепровского клуба.

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Собрание клубов УПЛ и решение УАФ

СК Днепр-1 снимается с чемпионата Украины, из-за этого нужно добавить одного участника для полного состава турнира. Днепряне просят сохранить профессиональный статус для клуба.

По статье Регламента 10.5: “В случае возникновения непредвиденных этим регламентом обстоятельств решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ”.

Исполком УАФ будет рассматривать три варианта относительно вакантного места в чемпионате Украины. Один из возможных вариантов это проведение мини-турнира среди таких команд как Минай, Эпицентр, Левый Берег и Металлист 1925.

Второй вариант – это стыковой матч между Металлистом 1925 и Минаем. Третий вариант оставить закарпатский клуб в УПЛ на месте СК Днепр-1.

СК Днепр-1 уже выселили с тренировочной базы в Приднепровске и со стадиона "Днепр-Арена".

Основная проблема из-за которой "днепряне" не могут продолжить выступать в УПЛ – нехватка средств. В июне коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман заявил, что средств которые они имеют не хватит на полноценный сезон.

Президент клуба Юрий Береза сказал, что готов покинуть свою должность, если новые инвесторы спасут команду. СК Днепр-1 не смог начать подготовку из-за того, что многие игроки покинули клуб.

Напомним, что "днепряне" в прошлом сезоне заняли 4 место в чемпионате Украины и получили право играть в Лиге конференций. Команда должна была сыграть с венгерским коллективом Академия Пушкаша.

В новом сезоне в первом туре УПЛ соперник команды Максимова черкасский ЛНЗ.