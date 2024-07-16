Во вторник, 16 июля, состоялось общее собрание участников УПЛ. В повестке дня рассматривалась ситуация с Днепром-1.
Читайте также На грани исчезновения: участник от Украины в еврокубках не начал тренировочный сбор
Судьбу Днепра-1 решит Исполком УАФ
В заявлении УПЛ сообщается, что Днепр-1 не предоставил никаких официальных писем об участии в чемпионате Украины сезона-2024/25. Все запросы УПЛ клубом игнорируется. Отсутствует любая информация о состоянии команды на официальных ресурсах днепрян.
Такая безответственная позиция Днепра-1 ставит под сомнение целостность клубных соревнований УПЛ, а также провоцирует неопределенность во всех лигах профессионального футбола. Это сказывается на работе со спонсорами и партнерами.
Однако выдача аттестата допуска к клубным соревнованиям относится исключительно к компетенции УАФ. Поэтому участники УПЛ обратились к УАФ относительно проведения процедуры отзыва аттестата Днепра-1 и исключения из соревнований.
Также УАФ должна максимально быстро определить клуб, который заменит днепрян. Вакантное место может получить победитель мини-турнира с участием Миная, Металлиста 1925, Левого Берега и Эпицентра. Есть также вариант автоматического включения закарпатского клуба в число участников.
Основное о ситуации с Днепром-1
- Серьезные финансовые проблемы у Днепра-1 появились после задержания Игоря Коломойского. Одиозного олигарха называют бенефициаром и инвестором клуба.
- Еще зимой днепряне не сумели качественно провести комплектацию команды. И все же команда Юрия Максимова сумела доиграть чемпионат и получить путевку в еврокубки.
- Однако летом началась массовая распродажа футболистов, чтобы погасить задолженности перед работниками клуба. Сбор команды постоянно переносился.
- В итоге Украина потеряет своего представителя в еврокубках, а город Днепр элитную команду.