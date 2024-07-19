Сьогодні, 19 липня, на зборах клубів Української прем'єр ліги будуть приймати рішення щодо зняття СК Дніпро-1 з чемпіонату України. Виконавчий комітет Української асоціації футболу розгляне варіанти з заміною дніпровського клубу.

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Збори клубів УПЛ та рішення УАФ

СК Дніпро-1 знімається з чемпіонату України, через це потрібно додати одного учасника для повного складу турніру. Дніпряни просять зберегти професійний статус для клубу.

За статтею Регламенту 10.5: “У разі виникнення непередбачених цим регламентом обставин рішення про склад учасників УПЛ приймає Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ”.

Виконком УАФ буде розглядати три варіанти щодо вакантного місця в чемпіонаті України. Один з можливих варіантів це проведення міні-турніру серед таких команд як Минай, Епіцентр, Лівий Берег та Металіст 1925.

Другий варіант – це стиковий матч між Металістом 1925 та Минаєм. Третій варіант залишити закарпатський клуб в УПЛ на місці СК Дніпро-1.

До слова. СК Дніпро-1 вже виселили з тренувальної бази в Придніпровську та зі стадіону "Дніпро-Арена".

Основна проблема через яку дніпряни не можуть продовжити виступати в УПЛ – брак коштів. У червні комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман заявив, що коштів які вони мають не вистачить на повноцінний сезон.

Президент клубу Юрій Береза сказав, що готовий покинути свою посаду, якщо нові інвестори врятують команду. СК Дніпро-1 не зміг розпочати підготовку через те, що багато гравців покинули клуб.

Нагадаємо, що дніпряни минулого сезону посіли 4 місце в чемпіонаті України і отримали право грати у Лізі конференцій. Команда повинна була зіграти з угорським колективом Академія Пушкаша.

В новому сезоні у першому турі УПЛ суперник команди Максимова черкаський ЛНЗ.