Чтобы закрепить лидерство: СК Днепр-1 подписал бразильского футболиста

СК "Днепр-1" реализовал свой второй зимний трансфер. Коллектив решил усилить защитную линию.

СК Днепр-1 усилился бразильским защитником Хайнером. Футболист будет выступать за "Днепр" на правах аренды.

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Днепр продолжает усиливать свой правый фланг. После подписание полузащитника Евгения Пасича, коллектив решил усилить и конец защиты. Хайнер выступал за Атлетико Гояниенсе на позиции правого защитника. Игрок будет принадлежать Днепру-1 до конца сезона.

Хайнер уже успел дать свой первый комментарий, в котором отметил амбиции команды. Также игрок рассказал о готовности играть в Днепре-1, не смотря на ситуацию в стране.

Первое впечатление очень хорошее. Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект. Знаю, что Днепр-1 хорошо выступает в европейских турнирах, лидер чемпионата и имеет перспективу сыграть в Лиге чемпионов. Я знаю, что на вашу страну напали, и она ведет войну. В этом аспекте решение было нелегким, но после разговоров с агентом и представителями клуба я согласился. Я готов играть в Украине, – рассказал Хайнер.

Прошлое Хайнера