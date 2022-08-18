Позорная ошибка голкипера: как Днепр-1 пропустил второй гол в Лиге Европы – досадное видео

Днепр-1 проводит первый квалификационный матч Лиги Европы против АЭКа Ларнака. К сожалению, гости ведут в счете, но не обошлось без диких ошибок украинского клуба.

Дикая ошибка голкипера днепрян

Именно Днепр-1 был хозяином этого первого матча, но нули на табло первыми размочили гости. Уже на 16-й минуте благодаря голу Альтмана АЭК повел в счете 0:1, сообщает 24 канал.

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Уже на 29-й минуте киприоты удвоили преимущество табло. Танчик в самоотверженном подкате в собственной штрафной перевел мяч на угловой, который стал результативным для соперника. После подачи с угла поля очень грубо на выходе ошибся голкипер Днепра-1 Макс Валеф, пролетевший мимо мяча. Миличевичу нужно было просто подставить тело, чтобы убить.

Бразильский вратарь только в это трансферное межсезонье перешел в днепровский клуб и уже в первом матче показал себя не во всей красе.

По состоянию на 81 минуту АЭК продолжает побеждать с неизменным счетом 0:2.

Видео второго гола в ворота Днепра-1