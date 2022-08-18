Подколола звездного португальца

Однако найти хоть какой боеспособный клуб пока португальцу не удается. Многие топовые клубы из Европы отказываются от предложения подписать строптивого Криша. В последнее время Роналду все больше проявляет свой характер. Вместо этого все меньше показывает красивый футбол на поле.

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В СМИ даже появилась информация о возвращении Криштиану в португальский Спортинг. 37-летняя игра вместе с Шелбурном, представляющим Ирландию, вышла в Лигу чемпионов. Потому футболистка Хизер О'Рейли решила тонко подколоть звездного нападающего МЮ с отсутствием участия в ЛЧ.

Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет,

– написала О'Рейли.

"Красные дьяволы" по итогам прошлого сезона заняли лишь 6 место в таблице АПЛ, которое позволило МЮ сыграть в групповом раунде, но Лиги Европы. Потому такой результат не понравился Роналду.

Однако с поиском нового клуба у португальца очень тяжело.

Недостойное поведение Роналду

В последнем матче против Брентфорда Роналду покинул поле и что-то эмоционально размахивал руками. Он не подошел к фанатам команды и не пожал руку главному тренеру МЮ. Криштиану таким поведением портит атмосферу в команде.

Напомним, что поединок окончился разгромной победой Брентфорда 4:0. Похоже, что такое поражение сильно разозлило нападающего сборной Португалии.