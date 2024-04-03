Триумфальное возвращение: украинский непобедимый боксер нокаутом одержал юбилейную победу - видео
3 апреля 2024, 10:04Читати новину українською
В ночь со 2 на 3 апреля Владислав Сиренко провел первый бой с декабря 2021 года. Поединок состоялся в Нэшвилле на арене "Texas Troubadour Theatre".
Соперником украинца был Деон Ронни Гейл. Боксеры должны были выйти в ринг на месяц раньше, однако тогда американца арестовали, когда он уже направлялся на бой, пишет 24 Канал.
К теме Арест вместо боя: поединок непобедимого боксера из Украины сорван – что произошло
Уверенная победа украинского боксера
На этот раз все обошлось без эксцессов. Украинец отметил свое возвращение в бокс убедительной победой.
Уже в третьем раунде Сиренко провел серию ударов и заставил оппонента взять колено, после этого Гейл уже не смог подняться. Рефери отсчитал до десяти и зафиксировал досрочную победу украинца.
Смотрите видео с нокаутом СиренкаНапомним. Для 29-летнего киевлянина Владислава Сиренка этот поединок стал первым с 18 декабря 2021 года. Тогда в Броварах во время вечера бокса он одолел Андрея Руденка. Непобедимый украинец должен был вернуться в ринг 25 марта 2023 года, но получил травму и перенес операцию.