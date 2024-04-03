Триумфальное возвращение: украинский непобедимый боксер нокаутом одержал юбилейную победу - видео

В ночь со 2 на 3 апреля Владислав Сиренко провел первый бой с декабря 2021 года. Поединок состоялся в Нэшвилле на арене "Texas Troubadour Theatre".

Соперником украинца был Деон Ронни Гейл. Боксеры должны были выйти в ринг на месяц раньше, однако тогда американца арестовали, когда он уже направлялся на бой, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа украинского боксера

На этот раз все обошлось без эксцессов. Украинец отметил свое возвращение в бокс убедительной победой.

Уже в третьем раунде Сиренко провел серию ударов и заставил оппонента взять колено, после этого Гейл уже не смог подняться. Рефери отсчитал до десяти и зафиксировал досрочную победу украинца.

Смотрите видео с нокаутом Сиренка

. Для 29-летнего киевлянина Владислава Сиренка этот поединок стал первым с 18 декабря 2021 года. Тогда в Броварах во время вечера бокса он одолел Андрея Руденка. Непобедимый украинец должен был вернуться в ринг 25 марта 2023 года, но получил травму и перенес операцию.