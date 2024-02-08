Международный совет футбола (IFAB) объявил о внедрении синих карточек. Пока это не официальная информация, об этом пишет The Telegraph.

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Что известно о синих карточках

Это нововведение станет первой новой карточкой с момента введения желтой и красной на Чемпионате мира 1970 года. Синие карточки будут использоваться за случаи намеренного прерывания атаки и проявления несогласия с решениями арбитра.

Игрок, получивший синюю карточку, будет вытолкнут с поля на 10 минут. В случае получения двух синих или желтой и синей карточек, игрока будут удалять по красной карточке.

Выбор цвета пал синим, а не оранжевым, был сделан для четкого отличия от желтой и красной карточек.

Когда начнется новое правило

Футбольная ассоциация Уэльса намеревалась начать тестирование этого нововведения в текущем сезоне, но не получила разрешение на это. В целом президент УЕФА Александр Чеферин выступил против внедрения синей карточки, называя ее непригодной для футбола. Однако Международный совет футбола может заставить УЕФА внедрить ее, если судебные разбирательства доведут до включения этого элемента в правила игры.

IFAB отмечает, что синюю карточку можно было бы использовать в финале Евро-2020, когда Джорджио Кьеллини останавливал Букайо Сака, задержав его за футболку, когда тот пытался начать контратаку.

Тестирование синей карточки будут проводиться в регби на уровне элитных дивизионов, а также рассматривается возможность ее внедрения в футболе, в частности, в Кубке Англии.