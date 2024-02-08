Міжнародна рада футболу (IFAB) оголосила про впровадження синіх карток. Наразі це не офіційна інформація, про це пише The Telegraph.

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Що відомо про сині картки

Ця нововведення стане першою новою карткою з моменту введення жовтої та червоної на Чемпіонаті світу 1970 року. Сині картки будуть використовуватися за випадками навмисного переривання атаки та прояву незгоди з рішеннями арбітра.

Гравець, що отримає синю картку, буде виштовхнутий з поля на 10 хвилин. У разі отримання двох синіх або жовтої та синьої карток, гравця вилучатимуть за червоною карткою.

Вибір кольору пав синім, а не помаранчевим, був зроблений для чіткого відрізнення від жовтої та червоної карток.

Коли розпочнеться нове правило

Футбольна асоціація Уельсу мала намір розпочати тестування цього нововведення в поточному сезоні, але не отримала дозвіл на це. Загалом президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти впровадження синьої картки, називаючи її непридатною для футболу. Проте Міжнародна рада футболу може змусити УЄФА впровадити її, якщо судові розгляди доведуть до включення цього елементу в правила гри.

IFAB зауважує, що синю картку можна було би використати у фіналі Євро-2020, коли Джорджіо К'єлліні зупиняв Букайо Сака, затримавши його за футболку, коли той намагався розпочати контратаку.

Тестування синьої картки будуть проводитися у регбі на рівні елітних дивізіонів, а також розглядається можливість її впровадження у футболі, зокрема, у Кубку Англії.