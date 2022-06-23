Синхронистка из США потеряла сознание во время выступления на ЧМ: тренер спасла ей жизнь
Источник:Marca
Чемпионат мира-2022 по водным видам спорта в Будапеште запомнился не только красивыми выступлениями, но и неприятным моментом. Американской синхронистке Аните Альварес стало плохо прямо во время выступления в бассейне.
Ужасный эпизод во время соревнований
Во время выступления Анита Альварес начала опускаться на дно бассейна в произвольном финале. Американскую синхронистку, которая потеряла сознание во время выступления, бросилась спасать ее тренер Андреа Фуэнтес.
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Наставница спасла свою подопечную, ведь дежурившие на соревнованиях спасатели не обратили, что Альварес потеряла сознание. Спортсменка не дышала в течение двух минут.
После синхронистку вытащили из воды и передали медикам. Врачи проверили состояние американской спортсменки. К счастью, с Альваресом уже хорошо, ее жизни ничего не угрожает, все показатели в норме.
Синхронистка из США упала в обморок / Коллаж Marca
Как отметила тренер, она уже не впервые спасает свою подопечную.
Мы иногда забываем, что это происходит в других видах спорта, требующих большой выносливости. Марафон, велоспорт, кросс... все мы видели кадры, на которых одни спортсмены не доходят до финиша, а другие помогают им добраться туда,
– сказала тренер американской синхронистки.
Впереди у Альвареса будет время на отдых, а впереди командный финал.
Напомним, что украинские синхронистки завоевали на чемпионате мира-2022 уже четыре медали. Три из них принесла Марта Федина, еще одну завоевали сестры Алексеи. В целом Украина на этом ЧМ имеет пять наград. Еще одну медаль стране принес пловец Михаил Романчук.
Что известно об Аните Альваресе и ее тренере
- Анита Альварес – 25-летняя синхронистка, выступающая под флагом США.
- Участница двух Олимпиад – Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020). Призер Панамериканских игр-2019.
- Ее наставница из Испании Андреа Фуэнтес четыре раза поднималась на пьедестал Олимпийских игр – два серебра в Пекине-2008 и одно серебро и одна бронза в Лондоне-2012.