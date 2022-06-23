Синхронистка из США потеряла сознание во время выступления на ЧМ: тренер спасла ей жизнь

Чемпионат мира-2022 по водным видам спорта в Будапеште запомнился не только красивыми выступлениями, но и неприятным моментом. Американской синхронистке Аните Альварес стало плохо прямо во время выступления в бассейне.

Ужасный эпизод во время соревнований

Во время выступления Анита Альварес начала опускаться на дно бассейна в произвольном финале. Американскую синхронистку, которая потеряла сознание во время выступления, бросилась спасать ее тренер Андреа Фуэнтес.

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Наставница спасла свою подопечную, ведь дежурившие на соревнованиях спасатели не обратили, что Альварес потеряла сознание. Спортсменка не дышала в течение двух минут.

После синхронистку вытащили из воды и передали медикам. Врачи проверили состояние американской спортсменки. К счастью, с Альваресом уже хорошо, ее жизни ничего не угрожает, все показатели в норме.



Синхронистка из США упала в обморок / Коллаж Marca

Как отметила тренер, она уже не впервые спасает свою подопечную.

Мы иногда забываем, что это происходит в других видах спорта, требующих большой выносливости. Марафон, велоспорт, кросс... все мы видели кадры, на которых одни спортсмены не доходят до финиша, а другие помогают им добраться туда,

– сказала тренер американской синхронистки.

Впереди у Альвареса будет время на отдых, а впереди командный финал.

Напомним, что украинские синхронистки завоевали на чемпионате мира-2022 уже четыре медали. Три из них принесла Марта Федина, еще одну завоевали сестры Алексеи. В целом Украина на этом ЧМ имеет пять наград. Еще одну медаль стране принес пловец Михаил Романчук.

Что известно об Аните Альваресе и ее тренере