Бывший главный тренер Металлиста Мирон Маркевич одобряет возвращение Александра Ярославского в украинский футбол.

Однако, Мирон Маркевич о планах Ярославского возродить Металлист узнал из СМИ. О возрождении Металлиста Ярославский заявил 23 февраля в открытом письме.

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Как и все, я узнал об этом (намерении Ярославского возродить Металлист, – ред.) сегодня. Догадываться можно о чем угодно, но не более того. Во-первых я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик Металлиста,

– сказал он.

На вопрос Мирону Маркевичу о том, хотел бы он работать в возрожденном Металлисте, специалист прямого ответа не дал, но сослался на недавнее интервью, в котором сказал:

Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать.

К слову. Мирон Маркевич возглавлял Металлист с 2005-го по 2014 год.

Что известно о Ярославском и Металлисте