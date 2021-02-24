Маркевич отреагировал на вероятность своего возвращения в Металлист
Бывший главный тренер Металлиста Мирон Маркевич одобряет возвращение Александра Ярославского в украинский футбол.
Источник:Телеграф
Однако, Мирон Маркевич о планах Ярославского возродить Металлист узнал из СМИ. О возрождении Металлиста Ярославский заявил 23 февраля в открытом письме.
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Как и все, я узнал об этом (намерении Ярославского возродить Металлист, – ред.) сегодня. Догадываться можно о чем угодно, но не более того. Во-первых я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик Металлиста,
– сказал он.
На вопрос Мирону Маркевичу о том, хотел бы он работать в возрожденном Металлисте, специалист прямого ответа не дал, но сослался на недавнее интервью, в котором сказал:
Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. Олигарх приобрел клуб, когда тот выступал в Первой лиге. С Ярославским команда прошла путь в Лигу Европы и становилась серебряным призером УПЛ.
- При участии Ярославского в Харькове отстроили футбольную инфраструктуру и провели реконструкцию стадиона Металлист. В 2012 году арена принимала матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу олигарху Курченко. Тот после Революции Достоинства бежал в Россию и прекратил финансирование клуба.
- Курченко отказался продавать Металлист.
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