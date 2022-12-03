Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную группового раунда. В ней тоже не обошлось без сюрпризов.

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Символическая сборная от WhoScored

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун), Гарри Макгвайр (Англия), Тео Эрнандес (Франция).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Фрэнки де Йонг (Нидерланды), Казэмиро (Бразилия), Киллиан Мбаппе (Франция).

Нападающие: Лео Месси (Аргентина), Антуан Гризман (Франция).

Символическая сборная группового этапа ЧМ-2022 / WhoScored

Что интересно, сборная Франции – это единственная команда, которая в символическом составе представлена сразу тремя игроками: Гризман, Мбаппе и Эрнандес.

Это довольно странно, ведь французы, которые в последней игре уступили Тунису, выступили хуже, чем, например, сборные Нидерландов, Марокко и Англии, закончившие групповой раунд без поражения и с большим количеством очков.

Из символической одиннадцатки десять игроков представляют команды, пробившиеся в раунд плей-офф. Только Кастеллетто выступает за Камерун, занявшем третье место в своей группе и покинувшем турнир.