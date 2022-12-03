Авторитетний портал WhoScored опублікував символічну збірну групового раунда. У ній теж не обійшлося без сюрпризів.

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Символічна збірна від WhoScored

Воротар: Войцех Щенсни (Польща).

Захисники: Ашраф Хакімі (Марокко), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун), Гаррі Макгвайр (Англія), Тео Ернандес (Франція).

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Френкі де Йонг (Нідерланди), Каземіро (Бразилія), Кілліан Мбаппе (Франція).

Нападники: Лео Мессі (Аргентина), Антуан Грізман (Франція).

Символічна збірна групового етапу ЧС-2022 / WhoScored

Що цікаво, збірна Франції – це єдина команда, яка в символічному складі представлена одразу трьома гравцями: Грізман, Мбаппе та Ернандес.

Це доволі дивно, адже французи, які в останній грі поступилися Тунісу, виступили гірше, ніж, наприклад, збірні Нідерландів, Марокко та Англії, які закінчили груповий раунд без жодної поразки й з більшою кількістю очок.

З символічної одинадцятки десять гравців представляють команди, що пробилися в раунд плей-офф. Лише Кастеллетто виступає за Камерун, який посів третє місце у своїй групі та покинув турнір.