Бывший опорный хавбек "Динамо" Огнен Вукоевич, который работает сейчас в клубе в качестве скаута по балканскому региону, прилетел в Киев.

По информации "Динамомания", Вукоевич прибыл в Киев на переговоры с президентом клуба Игорем Суркисом. Луческу видит хорвата своим помощником в клубе.

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Ранее сообщалось, что два экс-полузащитника "бело-синих", Огнен Вукоевич и Олег Гусев могут войти в штаб главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

На данный момент должность скаута клуба Вукоевич совмещает с постом главного тренера сборной Хорватии U-23 и помощника в штабе главной команды страны.

Что известно о Вукоевиче

36-летний хорватский экс-футболист. Провел 7 лет в киевском "Динамо", с которым становился чемпионом Украины. Также Вукоевич выступал за "Динамо" Загреб, московский "Спартак", венскую "Аустрию" и другие клубы.

В 2018 году на чемпионате мира Вукоевич попал в скандал. Огнен и экс-игрок "Динамо" Домагой Вида посвятили Украине победу Хорватии над Россией в четвертьфинале.

После этого футболистам пришлось просить прощения, ведь видео появилось в свободном доступе. Оба отрицают политический подтекст.