Колишній опорний хавбек "Динамо" Огнєн Вукоєвіч, який працює нині в клубі в якості скаута по балканському регіону, прилетів до Києва.

За інформацією "Динамоманія", Вукоєвіч прибув до Києва на переговори з президентом клубу Ігорем Суркісом. Луческу бачить хорвата своїм помічником в клубі.

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Раніше повідомлялося, що два експівзахисника "біло-синіх", Огнєн Вукоєвіч і Олег Гусєв можуть увійти в штаб головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

На даний момент посаду скаута клубу Вукоєвіч поєднує з постом головного тренера збірної Хорватії U-23 і помічника в штабі головної команди країни.

Що відомо про Вукоєвіча

36-річний хорватський ексфутболіст. Провів 7 років у київському "Динамо", з яким ставав чемпіоном України. Також Вукоєвіч виступав за "Динамо" Загреб, московський "Спартак", віденську "Аустрію" та інші клуби.

У 2018 році на чемпіонаті світу Вукоєвіч потрапив у скандал. Огнєн та ексгравець "Динамо" Домагой Віда присвятили Україні перемогу Хорватії над Росією у чвертьфіналі.

Після цього футболістам довелося просити пробачення, адже відео з'явилося у вільному доступі. Обидва заперечують політичний підтекст.