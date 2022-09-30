Юрий Зайцев родился 17 января 1951 года в поселке Победино на Сахалине. До 1945 года это был японский поселок Котон.

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Его отец был военным, и вскоре семья переехала в город Темиртау в Казахстане. Сам он в детстве занимался боксом и борьбой. И даже стал чемпионом Казахстана в своей возрастной группе. Но также параллельно увлекался тяжелой атлетикой. Именно на ней впоследствии и остановил свой выбор.

Первоначально Зайцев представлял клуб "Енбек" из города Темиртау в Казахстане. И именно чемпионом Казахстана он был с 1974 по 1978 год.

В 1976 году он стал чемпионом СССР. В этом же году завоевал и золотую медаль на Олимпиаде в Монреале. Там не обошлось без допинг-скандала. Зайцев показал второй результат, на 15 килограмм проиграв болгарину Валентину Христову. Но через несколько дней тот провалил допинг-тест. Поэтому из-за дисквалификации Христова золотая награда досталась именно Зайцеву.

Стоит отметить, что чемпионат мира тяжелой атлетики в 1976 году проводили в рамках Олимпийских игр. Однако, в отличие от олимпийского турнира, кроме наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (рывке и толчке). К золотой медали чемпионата мира в сумме двоеборья, Зайцев также добавил и золотую награду в толчке.

После Олимпиады-1976 Зайцев переехал в Днепр вместе со своим тренером. И уже представлял клуб "Зенит".

В 1977 году Зайцев завоевал серебряную награду на чемпионате мира. Но уже в 1978 году снова стал победителем. Также в 1978 и 1979 он стал чемпионом Европы.

Зайцев за свою карьеру установил три рекорда мира. Первый – в 1975 году на сумму двоеборья, когда сумел показать результат в 407,5 килограмма (172,5 + 235). И его результат в толчке в 235 килограмм тоже был мировым рекордом. В 1980 году он улучшил этот показатель, взяв 238 килограммов в толчке, что в то время тоже было мировым рекордом.

В 1980 году Зайцев закончил профессиональную карьеру из-за травмы. Именно она и помешала ему выступить на Олимпид-1980 в Москве.

После этого он остался жить в Днепре. Более 10 лет работал тренером в СК "Метеор" и воспитал 30 мастеров спорта Украины. Затем занялся бизнесом и открыл в Днепре новый центр тяжелой атлетики и снова начал тренировать спортсменов.

30 сентября 2022 года, на 72 году жизни, Юрий Зайцев скончался.