Спортсменка провела ночь в горах

Габриэла заблудилась в итальянских Альпах вблизи Ливиньо во время велотренировки. В горах бывшая биатлонистка потеряла ориентировку в местности.

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Вечером того же дня начали ее поиски, когда Соукалова позвонила по телефону спасателям, чтобы примерно объяснить, где находится. Однако после этого телефон разрядился.

Габриэлу смогли найти только на следующий день, когда услышали ее крики на склоне горы на высоте 2270 метров над уровнем моря. Она провела в горах ночь, но осталась невредимой.

Что известно о спортсменке

32-летняя спортсменка закончила карьеру в 2019 году. Тогда Габриэла сообщила болельщикам, что испытывает проблемы со здоровьем.

Представительница Чехии является двукратной чемпионкой мира. На счету Соукаловой 3 медаль по Олимпийским играм.

По итогам сезона 2015 – 2016 годов Габи одержала Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете, а также малые хрустальные глобусы в спринте, преследовании и масс-старте. Этот сезон и стал для биатлонистки последним в ее карьере.

Следующий сезон 2017 – 2018 годов, включая Пхенчханскую олимпиаду, Соукалова пропустила из-за травмы.