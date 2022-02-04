Сильный мороз и порывы ветра: тренер Украины Велепец рассказал о трудностях на Олимпиаде-2022

Уже 5 февраля биатлонисты разыграют первый комплекс медалей на Олимпиаде-2022. Главный тренер женской команды рассказал о погодных условиях и особенностях трассы.

Сильный мороз и особенности трассы

Биатлонисты столкнулись с бешеным холодом. По словам Уроша Велепця, температура опускалась до -25 градусов мороза. Спортсмены были вынуждены дополнительно утепляться для тренировочной работы.

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Словенский наставник женской команды добавил, что не нужно искать причин во внешних факторах. Погодные условия одинаковы для всех участников Олимипады-2022, поэтому нужно просто принять этот факт и адаптироваться.

Что касается трассы, то ее особенности не должны повлиять на украинских биатлонистов, которые в течение года готовились к Олимпийским играм. Наставник отметил, что времени на отдых во время гонки не будет, ведь трасса построена таким образом, что все время нужно работать и постоянно отталкиваться.

Велепец: надо иметь нрав

Самой большой проблемой для биатлонистов станет ветер, который играет большую роль на стрельбище и дистанции.

Стрельба будет решать? Есть еще второй момент – надо иметь нрав. Даже на трассе, когда спускаешься в сторону стрельбища, если там попасть на порыв, то тоже будешь терять время. Я катался, сделал 20 километров, и это была разница в 100 метров. Скажу так, было когда повезло с ветром, а когда ветер бил в лицо. Надо иметь удачу, надо правильно реагировать как на стрельбище, так и на трассе,

- рассказал Велепец.

Украина имеет первые проблемы на Олимпиаде-2022

Тренерскому штабу женской команды придется подумать над составом на женские гонки. Накануне старта Олимпийских игр финишерка в эстафете и одна из лидеров команды Елена Белосюк получила положительный тест на коронавирус.

Главный тренер сборной назвал такую новость катастрофой. Елена, которая изо всех сил готовилась специально к Олимпиаде-2022, рискует вообще не выйти на олимпийскую трассу.

Такой поворот событий может позволить выступить за Украину Анастасии Меркушиной. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что именно 27-летняя биатлонистка может сменить опытного капитана.

Украина может прилететь в Пекин, но ее выступление под вопросом. Окончательное решение тренерский штаб будет принимать с учетом состояния здоровья Белосюк.