Побив до юшки: українець Амосов не залишив супернику шансів ще у першому раунді – відео
У ніч на 22 серпня на арені Mohegan Sun Arena в американському Анкасвілле пройшов турнір Bellator 244. В одному з боїв непереможений український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (23-0) виступив проти американця Марка Леммінгера (11-1).
Амосов достроково переміг Леммінгера. Перший раунд пройшов за явною перевагою українця. Все обличчя Леммінгера було в крові. І в перерві лікар прийняв рішення зняти американця з бою, пише Sport.ua.
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Амосов здобув 5-ту перемогу поспіль у промоції Bellator і 24-ю в кар'єрі. Тепер Ярослав може претендувати на чемпіонський бій.
Амосов – Леммінгер відео бою
А ось інший український боєць Владислав Парубченко рішенням суддів програв американцеві Джону де Хесус (28-29, 27-30, 28-29).