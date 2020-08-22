У ніч на 22 серпня на арені Mohegan Sun Arena в американському Анкасвілле пройшов турнір Bellator 244. В одному з боїв непереможений український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (23-0) виступив проти американця Марка Леммінгера (11-1).

Амосов достроково переміг Леммінгера. Перший раунд пройшов за явною перевагою українця. Все обличчя Леммінгера було в крові. І в перерві лікар прийняв рішення зняти американця з бою, пише Sport.ua.

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Амосов здобув 5-ту перемогу поспіль у промоції Bellator і 24-ю в кар'єрі. Тепер Ярослав може претендувати на чемпіонський бій.

Амосов – Леммінгер відео бою

.@YaroslavAmosov remains undefeated as he brings our #Bellator244 prelims to a close with a dominant performance. pic.twitter.com/Oc7piDpovg — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020

А ось інший український боєць Владислав Парубченко рішенням суддів програв американцеві Джону де Хесус (28-29, 27-30, 28-29).