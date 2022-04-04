Сильнейший в Европе: стронгмен Новиков почтил погибших украинцев минутой молчания

Алексей Новиков показал всему миру несокрушимость и силу украинского народа. Стронгмен в очередной раз стал сильнейшим человеком Европы.

Щемящий поступок украинца

Сразу два стронгмена защищали честь Украины на соревнованиях в британском Лидсе. Оба вошли в топ-4 лучших, сообщает 24 канал.

К теме Украинский стронгмен Новиков – самый сильный мужчина Европы

Алексей Новиков продемонстрировал отличное выступление и стал самым сильным мужчиной Европы. 26-летний спортсмен из Украины поднялся на высшую строчку пьедестала. Другой украинец Павел Кордиак стал четвертым.

Новиков посвятил свою победу Украине и отметился трогательным поступком на награждении. Алексей попросил всех присутствующих почтить украинцев, павших за свободу страны, минутой молчания.

Видеообзор выступления Новикова (награждение с 4:04)