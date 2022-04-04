Щемливий вчинок українця

Одразу два стронгмени захищали честь України на змаганнях у британському Лідсі. Обидва увійшли у топ-4 найкращих, повідомляє 24 канал.

До теми Український стронгмен Новіков – найсильніший чоловік Європи

Олексій Новіков продемонстрував чудовий виступ та став найсильнішим чоловіком Європи. 26-річний спортсмен із України підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Інший українець Павло Кордіяка став четвертим.

Новіков присвятив свою перемогу Україні та відзначився зворушливим вчинком на нагородженні. Олексій попросив усіх присутніх вшанувати українців, які полягли за свободу країни, хвилиною мовчання.

Відеоогляд виступу Новікова (нагородження з 4:04)