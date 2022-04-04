Щемящий поступок украинца
Сразу два стронгмена защищали честь Украины на соревнованиях в британском Лидсе. Оба вошли в топ-4 лучших, сообщает 24 канал.
К теме Украинский стронгмен Новиков – самый сильный мужчина Европы
Алексей Новиков продемонстрировал отличное выступление и стал самым сильным мужчиной Европы. 26-летний спортсмен из Украины поднялся на высшую строчку пьедестала. Другой украинец Павел Кордиак стал четвертым.
Новиков посвятил свою победу Украине и отметился трогательным поступком на награждении. Алексей попросил всех присутствующих почтить украинцев, павших за свободу страны, минутой молчания.
Видеообзор выступления Новикова (награждение с 4:04)