Математик разработал алгоритм, учитывающий достижения футболистов на уровне клубов и сборных. Ученый сравнил показатели игроков разных эпох.

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В итоге первое место занял футболист Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Португалец опередил игрока ПСЖ Лионеля Месси, легендарных Пеле и Ференца Пушкаша.

Топ-10 рейтинга по формуле Кроуфорда

1. Криштиану Роналду – Португалия (537 очков)

2. Лионель Месси – Аргентина (503)

3. Пеле – Бразилия (459)

4. Ференц Пушкаш – Венгрия (305)

5. Роналдо – Бразилия (281)

6. Марко ван Бастен – Нидерланды (237)

7. Альфредо Ди Стефано – Испания (201)

8. Мишель Платини – Франция (177)

9. Диего Марадона – Аргентина (169)

10. Йохан Кройфф – Нидерланды (163).

Как Кроуфорд определил лучшего футболиста мира

Кроуфорд ограничил круг претендентов, ведь определял лучшего футболиста среди тех, кто выиграл "Золотой мяч" минимум дважды, или получил широкое признание до 1956 года.

Ученый оценивал по семи критериям:

национальные и международные трофеи, выигранные на клубном уровне, которые оцениваются с помощью коэффициента УЕФА об относительной силе соревнования;

трофеи на уровне сборных – 150 очков за чемпионат мира, 100 за чемпионат Европы и кубок Америки и дополнительные очки за звание лучшего бомбардира турнира;

голы за клубы;

голы за сборную;

голоса в голосовании за "Золотой мяч" (в процентах от общего числа проголосовавших);

индивидуальные рекорды;

"математически выдающиеся сезоны", в которых голы игрока привели команду к большим победам.

В итоге Роналду набрал 537 очков, что на 34 больше, чем у его ближайшего преследователя Лионеля Месси.