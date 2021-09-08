Математик розробив алгоритм, який враховує досягнення футболістів на рівні клубів і збірних. Вчений порівняв показники гравців різних епох.

Це цікаво Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса: фото

У підсумку перше місце зайняв футболіст Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Португалець випередив гравця ПСЖ Ліонеля Мессі, легендарних Пеле та Ференца Пушкаша.

Топ-10 рейтингу по формулі Кроуфорда

1. Кріштіану Роналду – Португалія (537 очок)

2. Ліонель Мессі – Аргентина (503)

3. Пеле – Бразилія (459)

4. Ференц Пушкаш – Угорщина (305)

5. Роналдо – Бразилія (281)

6. Марко ван Бастен – Нідерланди (237)

7. Альфредо ді Стефано – Іспанія (201)

8. Мішель Платіні – Франція (177)

9. Дієго Марадона – Аргентина (169)

10. Йохан Кройфф – Нідерланди (163).

Як Кроуфорд визначив найкращого футболіста світу

Кроуфорд обмежив коло претендентів, адже визначав найкращого футболіста серед тих, хто виграв "Золотий м'яч" мінімум двічі, або отримав широке визнання до 1956 року.

Учений оцінював по семи критеріях:

національні й міжнародні трофеї, виграні на клубному рівні, які оцінюються за допомогою коефіцієнта УЄФА про відносну силу змагання;

трофеї на рівні збірних – 150 очок за чемпіонат світу, 100 за чемпіонат Європи і кубок Америки і додаткові очки за звання найкращого бомбардира турніру;

голи за клуби;

голи за збірну;

голоси в голосуванні за "Золотий м'яч" (у відсотках від загального числа тих, хто проголосував);

індивідуальні рекорди;

"математично видатні сезони", в яких голи гравця привели команду до великих перемог.

У підсумку Роналду набрав 537 очок, що на 34 більше, аніж у його найближчого переслідувача Ліонеля Мессі.