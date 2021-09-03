Рекорд, который вошел в историю

36-летняя звезда футбола Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории всех сборных. Благодаря этому достижению футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса. Радостной вестью игрок Манчестер Юнайтед поделился на своей странице в инстаграме.

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Футболист выложил фотографию с сертификатом. Роналду поблагодарил всех за это признание и заявил, что хочет превзойти это достижение: "Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом. Попробуем превзойти это достижение".



Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса / Фото з instagram.com/cristiano

Когда Роналду установил уникальный рекорд