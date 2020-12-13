Сигари, алкоголь і таблетки: в мережі з'явилося відео Марадони перед операцією
У мережі з'явилося відео з участю легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер у листопаді 2020 року.
Передбачається, що відео було записано за кілька днів до того, як аргентинець переніс операцію на головному мозку. Про це повідомляє Daily Star.
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На відео Марадона співає пісні зі своїм старим другом лікарем Маріано Кастро, одним з найближчих довірених осіб Дієго з часів його перебування на Кубі, де колишній футболіст лікувався від кокаїнової залежності. В руках у легенди футболу була сигара, а на столі стояв келих пива і баночка з невідомими таблетками.
Відео підтвердило чутки про те, що незадовго до смерті у Марадони знову виникли проблеми з алкоголем, а також почалася депресія.
Помер Дієго Марадона: головне
- Марадона помер 25-го листопада. Медики протягом двох годин боролися за його життя, після чого констатували смерть.
- Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів. Під слідством опинився саме Леопольдо Луці. У його помешканні пройшли обшуки.
- У Неаполі виріши перейменувати стадіон на честь Марадони. Саме там Дієго провів найкращі роки як футболіст.
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