У мережі з'явилося відео з участю легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер у листопаді 2020 року.

Передбачається, що відео було записано за кілька днів до того, як аргентинець переніс операцію на головному мозку. Про це повідомляє Daily Star.

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На відео Марадона співає пісні зі своїм старим другом лікарем Маріано Кастро, одним з найближчих довірених осіб Дієго з часів його перебування на Кубі, де колишній футболіст лікувався від кокаїнової залежності. В руках у легенди футболу була сигара, а на столі стояв келих пива і баночка з невідомими таблетками.

Відео підтвердило чутки про те, що незадовго до смерті у Марадони знову виникли проблеми з алкоголем, а також почалася депресія.

#Argentina

EL VIDEO QUE MUESTRA COMO ERA DESCUIDADO DIEGO MARADONA

Hoy en el programa Confrontados, de Marina Calabró, mostraron un polémico video.

Cantan: “Marcos Paz, vamos a volver”. El habano que sostenía con su mano izquierda, el vaso de cerveza y un frasco de pastilla pic.twitter.com/oQS0zPsIAH — Jorge W. R. McKenna (@JorRausch) December 11, 2020

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