Сидорчук рассказал, на каком языке говорят в его семье
21 июня 2022 , 12:55Читати новину українською
Источник:"Пряма червона"
Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал об изменениях своей жизни после 24 февраля. Футболист затронул языковой вопрос.
Сидорчук: В семье перешли на украинский
Капитан Динамо рассказал о том, как решил перейти на украинский. Футболист хочет, чтобы его дети общались государственным.
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Я на пресс-конференции пытаюсь общаться на украинском. Она у меня не очень хорошая, но я стараюсь. В семье перешли на украинский, общаемся только так. С женой договорились, чтобы дети только на украинском разговаривали. Очень хотим этого,
– рассказал капитан Динамо.
Игроки национальной команды решили перейти на украинский
- Недавно голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал, что футболисты национальной команды уже год общаются на украинском.
- Он подчеркнул, что "когда приезжаешь в сборную, то нужно переходить на родной язык".
- В конце апреля языковой вопрос поднял и нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук. По словам футболиста, в его семье общаются на украинском. Также он считает, что в Украине должен быть один язык.
- Также нападающий Бенфики рассказал, кто из игроков сборной решил перейти на украинский.