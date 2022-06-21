Сидорчук рассказал, на каком языке говорят в его семье

Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал об изменениях своей жизни после 24 февраля. Футболист затронул языковой вопрос.

Сидорчук: В семье перешли на украинский

Капитан Динамо рассказал о том, как решил перейти на украинский. Футболист хочет, чтобы его дети общались государственным.

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Я на пресс-конференции пытаюсь общаться на украинском. Она у меня не очень хорошая, но я стараюсь. В семье перешли на украинский, общаемся только так. С женой договорились, чтобы дети только на украинском разговаривали. Очень хотим этого,

– рассказал капитан Динамо.

Игроки национальной команды решили перейти на украинский