Яремчук: Это большой поступок

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как Александр Караваев пытается полностью перейти на украинский язык. Динамовец пообещал говорить с Романом на государственном языке на протяжении всех собраний.

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Форвард Бенфики подчеркнул, что очень уважает решение своего коллеги. Он подчеркнул, что это очень важно для Украины.

Он ко мне в первый день, когда я приехал, сказал: "Я теперь с тобой говорю на украинском языке". И реально подходит, старается со мной говорить по-украински. Это большой поступок, когда человек всегда говорил по-русски, а теперь старается. Мне очень приятно. Это важно для Украины, когда футболисты пытаются переходить на украинский,

– сказал Яремчук.

Яремчук поднял языковой вопрос

В конце апреля футболист в одном из интервью подчеркнул, что в Украине должен быть только один государственный язык.

Роман также рассказал, что публично и в кругу семьи говорит исключительно на украинском, а вот его жена разговаривает на суржике. Что касается ребенка, то футболист общается с сыном на родном языке.

Игрок национальной команды не осуждает людей, которые общаются на русском, однако он считает, что в стране должен быть только один язык – украинский.

Никогда не поздно признавать свои ошибки

В июле 2021 года во время Роман Яремчук и Виталий Миколенко сфотографировались с российским исполнителем Бастой. Эта фотография сразу разнеслась в сети, болельщики начали критиковать футболистов, ведь Василий Вакуленко посещал оккупированный Крым и не видит ничего плохого в том, что кафиры оккупировали полуостров.

Недавно Яремчук осознал свою ошибку и принес свои извинения своим поклонникам. Он рассказал, что его музыкальные вкусы кардинально изменились, теперь он не слушает ничего русского.

Обратите внимание! Роман в составе национальной команды отправился в шотландский Глазго. 1 июня "сине-желтые" сыграют в отборочном матче плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии. Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.