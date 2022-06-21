Сидорчук рассказал, кто из сборной Украины тяжелее всего воспринял поражение от Уэльса
Источник:"Пряма червона"
Сборная Украины была близка к тому, чтобы получить путевку на чемпионат мира-2022. В финальном отборочном поединке "сине-желтые" уступили Уэльсу.
Сидорчук: Для него это было в разы сложнее
Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал об эмоциях команды после матча против Уэльса. Футболист выделил одного из игроков национальной команды, слишком болезненно воспринявшего поражение от валлийцев.
Читайте також Раніше його відсіяли: екснападник збірної назвав ім'я футболіста, якого бракувало у грі України
Мне кажется, ни один из нас так не хотел попасть на чемпионат мира, как Ярмоленко. Для него это было в разы посложнее. Думаю, если бы ему предложили сразу после Уэльса разъехаться домой, чтобы не было матчей, то он согласился бы без колебаний,
– сказал Сидорчук.
По словам капитана Динамо, Ярмоленко уже немного восстановился, прийти в сознание ему помогают тренировки.
"Сейчас он уже вполне понимает, что есть новый турнир. У него есть… Не задача, а такой стимул. Нет-нет, это задача, Шевченко же сам отмечал, что он должен его обойти.
Я не назову эту задачу всей его жизни. Ярмоленко не расстроится, если не побьет рекорд (по количеству голов в сборной). Для него Шевченко – это топ-форвард. Он занимает то место, которое должно занимать. А что касается морального состояния, то оно уже немного восстановилось. Тренировки помогают", – добавил Сергей.
В шаге от мечты
- Сборная Украины была близка к тому, чтобы поехать на чемпионат мира-2022 в Катар. В полуфинальном отборочном поединке украинцы торжествовали, одолев Шотландию. Игра закончилась со счётом 1:3.
- К сожалению, в финале "сине-желтым" не удалось повторить успех. Досадный автогол Андрея Ярмоленко подарил Уэльсу путевку на Мундиаль.